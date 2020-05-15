AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ فستان جلد أسود .. إنجي شرف في إطلالة جديدة على إنستجرام

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:08 م
انجى شرف
انجى شرف
Advertisements
محمد بدران

شاركت الفنانة إنجي شرف، جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت إنجي شرف بإطلالة جذابة بارتدائها فستانا جلد أسود أنيق، ورفعت شعرها للخلف، نالت إعجاب متابعيها.


أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الجذاب  واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي شرف مسلسل "الضاهر" مع النجم محمد فؤاد الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحا جماهيريا، بطولة  رغدة، مادلين طبر، صبري عبدالمنعم، أميرة هاني، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.


مسلسل "الضاهر " تدور أحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية


View this post on Instagram

Makeup by 💄 @mera_bassem_makeupartist

A post shared by Engysharaf (@engysharaf_official) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان أسود.. إنجي شرف تخطف الأنظار.. شاهد

شاهد.. انجى شرف بإطلالة أنيقة فى أحدث جلسة تصوير

بنطلون أحمر كاروهات.. إنجي شرف تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

شاهد..أحدث ظهور للفنانة مادلين طبر

ترشيحاتنا

متخصص: السلطة التركية موجودة فعليا في طرابلس ورفع العلم التركي بها معتاد..فيديو

بـ توب أسود.. هنا الزاهد تثير الجدل بهذه الإطلالة

أول رد فعل من الأهلي بعد شكوى الزمالك بشأن نادي القرن

في عيد ميلادها.. هل تخطت أصالة أزمة طلاقها من طارق العريان؟

احذر .. فعل شائع عند الدعاء والاستغفار والتوبة يحرمك الاستجابة

الداخلية تسمح لـ خالد داود بزيارة أسرته بعد وفاة شقيقته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها الثوم.. مكونات فى مطبخك تقضى على تقرحات الفم فى ثوانِ

شهر العسل علي الكورنيش.. شاهد| ياسمين صبرى مع زوجها أبو هشيمة فى أحدث ظهور

حكاية أكلة.. بالصلصة ولا التقلية وما السر وراء تسمية الكشك بهذا الاسم؟