بـ فستان جلد أسود .. إنجي شرف في إطلالة جديدة على إنستجرام

شاركت الفنانة إنجي شرف، جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت إنجي شرف بإطلالة جذابة بارتدائها فستانا جلد أسود أنيق، ورفعت شعرها للخلف، نالت إعجاب متابعيها.





أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الجذاب واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي شرف مسلسل "الضاهر" مع النجم محمد فؤاد الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحا جماهيريا، بطولة رغدة، مادلين طبر، صبري عبدالمنعم، أميرة هاني، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.





مسلسل "الضاهر " تدور أحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية





