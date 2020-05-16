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محافظات

مستشفى قها للعزل: توحد الكيانات العلمية والطبية يساهم في مواجهة المرض

السبت 16/مايو/2020 - 02:43 ص
بيان هام من عزل قها
بيان هام من عزل قها حول أطباء مستشفى بنها الجامعى
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إبراهيم الهوارى
عبر مستشفى قها للعزل الصحى والمخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد عن امتنانه لتوحد الكيانات العلمية والطبية مثل بنها الجامعي وإمداد المستشفى بنخبة من أطباء الباطنة.
وأوضح بيان صادر عن المستشفى "الأطباء الذين يسهرون على راحة المرضى ورعايتهم ومنهم الأطباء أحمد الحفناوي مدرس مساعد الباطنة العامة والدكتورة نشوى جمال مدرس مساعد الباطنة العامة".
وذكر المستشفى في بيانه عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "عندما تتوحد المؤسسات الوطنية والكيانات العلمية في فريق واحد متكامل لمكافحة هذا الوباء فهو دليل على تحملهم لمسئوليتهم الوطنية وجامعة بنها كرافد أساسي من روافد العمل الطبي تقوم بدورها بإرسال نخبة من أطبائها للمشاركة الفعالة في الفرق الطبية بمستشفى قها للحجر الصحي وفي الفريق الرابع برز هؤلاء الأبطال كوجه مشرف للجامعة مسئولية وإخلاص وإحساس بقدر المهمة".
وأضاف البيان: "مشاركتك في الفريق الطبي في الحجر شجاعة ولكن العطاء والتضحية والبذل هو أن تكون فعالا ومبادرا ونشيطا في القيام بواجباتك المهنية عندما تشارك وهذه هي سمات الأبطال المخلصين".

وتابع البيان "الدكتور أحمد والدكتورة نشوى من اليوم الأول كأنهم أبناء المكان يحاولون أن يساعدوا في كل شيء ويبثون الهمة والنشاط بين الجميع يهتمون بالمرور على كل المرضى ومتابعة حالتهم وتحسنهم وتقييم الحالة منذ دخولها المستشفى".
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