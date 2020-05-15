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ثقافة

سعد الدين وهبة مع جمهور الثقافة على يوتيوب هيئة الكتاب

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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طارق موسى


اذاعت قناة الهيئة المصرية العامة للكتاب ،برئاسة د. هيثم الحاج علي ،على قناتها على يوتيوب؛ لقاء خاصا للكاتب الكبير الراحل سعد الدين وهبه؛ مع جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1991 .

وتتيح هيئة الكتاب أرشيفها الإبداعي والثقافي المرئي والمطبوع لجمهور الثقافة ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، والمستمرة مع إبقاء الحكومة المصرية على الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.


وأتاحت هيئة الكتاب عبر بوابة وزارة الثقافة المصرية أكثر من 130 عنوانا من إصداراتها؛ للإطلاع والتحميل المجاني، آخرها "حكايات الولاد والأرض" الذى يوثق لبطولات شهداء الجيش والشرطة المصريين فى مواجهة جماعات الإرهاب المسلح، بخلاف المجلات العلمية والثقافية.
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