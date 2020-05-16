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بين الناس

فى زمن الكورونا.. شباب الوراق يجهزون وجبات ساخنة بديلا لموائد الرحمن.. صور

السبت 16/مايو/2020 - 10:50 ص
صدى البلد
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وسام مختار

لجأ متطوعون من أبناء الوراق محافظة الجيزة، لتوزيع وجبات الإفطار "ديليفري" على الصائمين والفقراء والأسر الأكثر احتياجًا، بعد منع إقام موائد الرحمن، بسبب فيروس كورونا.


وقال خالد الشيويخ، أحد منسقي مائدة شباب الوراق: "بعد منع إقامة موائد الرحمن الثابتة خلال شهر رمضان  المبارك، فكرنا في استكمال العادة الرمضانية وتوصيل وجبات الإفطار "ديليفري" للأهالي والفقراء".


وأضاف أنه جرى إعداد كشوف بأسماء الأسر الأكثر احتياجًا بالوراق، من خلال فريق متطوع من الشباب، لتوزيع 1000 وجبة إفطار قبل أذان المغرب بشكل يومي طوال شهر رمضان الكريم.


وتابع: "نذهب إلى الأسر بالمنازل، نحن نعرفهم جيدًا وهم شديدو التعفف، إن لم نذهب إليهم فلن يأتوا إلينا".


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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

 

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