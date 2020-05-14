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بين الناس

وسط مخاوف من كورونا.. زحام بسوق قرية مرصفا بنها ومطالب بالحد من التجمعات

الخميس 14/مايو/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن عبدالله جمال، المقيم بقرية مرصفا بنها بالقليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من زحام شديد بسوق قرية، ما يسبب خطورة من انتشار العدوى بفيروس كورونا بمخالفة قواعد التباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب الشاكي بالمزيد من الإجراءات الوقائية بين الناس للحد من انتشار العدوى، مطالبًا المسؤولين بالتدخل بسوق قرية للحد من العدوى بسبب الازدحام.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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