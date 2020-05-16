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برلمان

بمبادرة "أمهات عظيمات".. مستقبل وطن بأسيوط يكرم 5 من الفائزات بجائزة الأم المثالية .. صور

السبت 16/مايو/2020 - 01:49 ص
مبادرة امهات عظيمات
مبادرة امهات عظيمات
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اسلام مقلد
تواصل مبادرة "أمهات عظيمات" الذي يقوم به حزب مستقبل وطن، بالتعاون مع أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن لليوم الثالث على التوالي، تكريم الأمهات المثاليات المكافحات من أجل أسرهن في مختلف قري ومراكز محافظة أسيوط،حيث كرمت المبادرة اليوم كلا من السيدة :"نادية عبد الحفيظ عبدالله وترتيبها الثاني على مستوى المحافظة من مركز صدفا وسنيه بكر سيد من مركز صدفا ويامنه محمد إبراهيم الغنايم ورضا أحمد محمود ورضا عبد الغني جميلي من مركز أبوتيج. 

جاء ذلك خلال إحتفالية إقامها الحزب ضمن سلسلة من الفاعليات التي ستمتد إلى جميع مراكز أسيوط، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد أمين عام الحزب والمهندس ياسر عمر أمين المحافظة ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتورة عبير فاروق مراد عضو أمانة المركزية المشرفة علي أمانتي المرأة بمحافظتي أسيوط وبني سويف.

وحضر حفل التكريم كلا من :" لولا عطا أمينة الهيئات الاستشارية بهيئة مكتب حزب مستقبل بأسيوط والدكتورة جيهان درويش أمينة المرأة بأسيوط ومحمد السيد أمين علاقات عامه بمركز صدفا نيابة عن أمينة العلاقات العامة وأمين حزب مستقبل وطن بأبوتيج أحمد الشناوي وأعضاء هيئة مكتب حزب مستقبل بأبوتيج وهاني سلطان أمين أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بحزب مستقبل وطن أسيوط.
من جهته قالت الدكتورة عبير فاروق مراد  أمانة المرأه المركزية، إن الفاعلية تأتي في إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمة الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسئولية الوطنية من أجل نشر الدور الإجتماعي تجاه الدولة.

وأوضح أحمد الشناوي أمين حزب مستقبل وطن بمركز أبوتيج بضرورة تنفيذ المبادرات التي تخدم الدولة في ظل الظروف الراهنة.
بمبادرة "أمهات عظيمات".. مستقبل وطن بأسيوط يكرم 5 من الفائزات بجائزة الأم المثالية .. صور
بمبادرة "أمهات عظيمات".. مستقبل وطن بأسيوط يكرم 5 من الفائزات بجائزة الأم المثالية .. صور
بمبادرة "أمهات عظيمات".. مستقبل وطن بأسيوط يكرم 5 من الفائزات بجائزة الأم المثالية .. صور
بمبادرة "أمهات عظيمات".. مستقبل وطن بأسيوط يكرم 5 من الفائزات بجائزة الأم المثالية .. صور
بمبادرة "أمهات عظيمات".. مستقبل وطن بأسيوط يكرم 5 من الفائزات بجائزة الأم المثالية .. صور
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