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طبيب فقد بصره بمستشفى عزل بلطيم: أثق بقدرة الطب فى مصر.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 12:49 ص
الدكتور محمود سامي
الدكتور محمود سامي
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ريهام فيكتور
وجه الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره بمستشفى عزل بلطيم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بعد قرار الدولة بعلاجه على نفقة الدولة .

وقال الدكتور محمود سامي، خلال حوارة المذاع على فضائية " ten " ، أنه كان بمستشفى العزل فى بلطيم ، شعر بالاجهاد وصداع ، الى جانب ضيق في التنفس ومن ثم تطور الأمر إلى حد تعرضه لإغماء .

واشار الى أنه اكتشف بعد إفاقته عدم قدرته على الرؤية، مؤكدًا أنه أصيب تحديدًا بتلف في " العصب البصري" ، وعبر عن أمله في أن يستعيد بصره .

وتابع أنه يثق في قدرة الطب في مصر الذى قطع أشواطا كبيرة في علاجه، لافتًا إلى أنه سيسافر لتلقي العلاج في الخارج في حال إذا استدعت حالته ذلك.

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