طبيب فقد بصره بمستشفى عزل بلطيم: أثق بقدرة الطب فى مصر.. فيديو

وجه الدكتور محمود سامي ، الطبيب الذي فقد بصره بمستشفى عزل بلطيم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بعد قرار الدولة بعلاجه على نفقة الدولة .





وقال الدكتور محمود سامي، خلال حوارة المذاع على فضائية " ten " ، أنه كان بمستشفى العزل فى بلطيم ، شعر بالاجهاد وصداع ، الى جانب ضيق في التنفس ومن ثم تطور الأمر إلى حد تعرضه لإغماء .





واشار الى أنه اكتشف بعد إفاقته عدم قدرته على الرؤية، مؤكدًا أنه أصيب تحديدًا بتلف في " العصب البصري" ، وعبر عن أمله في أن يستعيد بصره .





وتابع أنه يثق في قدرة الطب في مصر الذى قطع أشواطا كبيرة في علاجه، لافتًا إلى أنه سيسافر لتلقي العلاج في الخارج في حال إذا استدعت حالته ذلك.



