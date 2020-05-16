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فن

تسجيل صوتي.. أحمد فلوكس يكشف لـ صدى البلد حقيقة اعتدائه على فرد أمن

السبت 16/مايو/2020 - 01:25 ص
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
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محمد نبيـل
أكد الفنان احمد فلوكس حقيقة المقطع المصور المتداول له عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والذي يظهر خلاله وهو يعتدي على فرد أمن.

وقال فلوكس فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد عبر تسجيل صوتي أن الواقعة مجتزأة وأن الأمن قام بالاعتداء عليه، مشيرا إلى أنه سوف يقاضي من سرب هذا المقطع من كاميرات المراقبة السرية.

وأضاف  احمد فلوكس أن عدد من أفراد الأمن حاولوا الإعتداء على سيارته بـ"الشوم"، قبل أن يضطر للدفاع عن نفسه، وأن الفيديو المسرب جاء لصالح أحدى السيدات التي تسكن داخل الكومباوند بعدما كان بصدد تحرير محضر شرطة ضده.

وتابع: لن أصمد اتجاه هذا التشهير، وسوف أقاضي كل من كان سببا في نشر الفيديو على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث أنها كاميرات سرية تخضع لضوابط محددة.

وأخيرا أكد أحمد فلوكس أن الجميع يعرف أخلاقه جيدا، وأنه سوف يلجأ للقانون الذي سيكشف الحقيقة كاملة.


وتجري نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي تحقيقات موسعة مع الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن بـ كمبوند بالشيخ زايد بعد تداول مقطع فيديو للفنان يتعدي بالضرب علي فرد الأمن. 
كشفت التحريات التي أجريت برئاسة العميد طارق فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن فرد أمن بشركة خاصة مختصة بحراسة كمبوند "ب ه" حرر محضر بقسم شرطة الشيخ زايد ثان بقيام الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالضرب وسبه وشتمه.

وقال فرد الأمن بمحضر الشرطة إن فلوكس كان متوجها لصديق له داخل الكومبوند ولكنه منعه لأنه لا يملك تصريحا من الشخص الموجه له الزيارة وهي التعليمات المتبعة داخل الكمبوند. 
أضاف فرد الأمن أنه فوجئ بـ أحمد فلوكس يدفعه ويتعدى عليه بالضرب، شرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن فلوكس توجه اليوم قبل أذان المغرب لقسم الشرطة لتحرير محضر تبادل فيه الاتهامات مع فرد الأمن بالضرب والسب فأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة النيابة العامة وتم عرض اقتياد الطرفين للنيابة لتولي التحقيق. 

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