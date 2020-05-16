بدون مكياج.. شاهد| ساندي بملابس البيت

من الناحية الجمالية، اعتمدت ساندى فى المكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الفاتح الذى يتناسب مع إطلالتها.





كما تركت شعرها الأسود القصير منسدل بين كتفيها بالطريقة التي تتناسب مع ظهورها.



