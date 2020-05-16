بدون مكياج.. شاهد| ساندي بملابس البيت

نشرت الفنانة ساندى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، بإطلالة بسيطة بملابس البيت.
من الناحية الجمالية، اعتمدت ساندى فى المكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الفاتح الذى يتناسب مع إطلالتها.
كما تركت شعرها الأسود القصير منسدل بين كتفيها بالطريقة التي تتناسب مع ظهورها.
واختارت وضع مجموعة من الأكسسوارات التى تبرز جمال إطلالتها، عبارة عن ساعة لليد لأكمال إطلالتها.
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