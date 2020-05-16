AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون مكياج.. شاهد| ساندي بملابس البيت

السبت 16/مايو/2020 - 02:35 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة ساندى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، بإطلالة بسيطة بملابس البيت.

من الناحية الجمالية، اعتمدت ساندى فى المكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الفاتح الذى يتناسب مع إطلالتها.

كما تركت شعرها الأسود القصير  منسدل بين كتفيها بالطريقة التي تتناسب مع ظهورها.

واختارت وضع مجموعة من الأكسسوارات التى تبرز جمال إطلالتها، عبارة عن ساعة لليد لأكمال إطلالتها.
View this post on Instagram

طب وبعدين 👽

A post shared by Sandy (@sandyofficial) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ قبعة غريبة.. ساندى تبهر متابعيها بإطلالة كاجول أنيقة.. شاهد

بـ إطلالة رياضية جريئة.. شاهد جيسي عبده بإطلالة مثيرة للجدل

بـ الكاجول.. عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

بـ جيب قصيرة.. شيري عادل تتألق بإطلالة صيفية من داخل السيارة.. شاهد

ساندى تتألق بإطلالة كاجوال تشعل السوشيال ميديا

مع كلبها.. منة فضالى تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد

ترشيحاتنا

قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة 12 ساعة اليوم.. اعرف الأماكن

شركة أمريكية تعلن توصلها لعلاج نهائي لـ كورونا.. تفاصيل

عودة ليالي الأبطال.. تحديد موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في الشامبيونزليج

بعد كشفه أسباب انفصاله بـ مي عز الدين.. شاهد| 10 صور لـ زيدان رفقة زوجته الجديدة

نتعامل مع الجميع.. ترامب: نعمل على توفير لقاح كورونا للأمريكيين بحلول يناير

العامري فاروق: ميزانية النادي تجاوزت الـ2 مليار.. ونسر الأهلي اتحرق.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. شاهد| ساندي بملابس البيت

لوك جرئ.. ابنة شريف منير تثير الجدل بهذه الإطلالة

أغربها الثوم.. مكونات فى مطبخك تقضى على تقرحات الفم فى ثوانِ