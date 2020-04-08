خدودي هتفرقع.. ساندي تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة

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صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة بسيطة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وتركت ساندى شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.



