خدودي هتفرقع.. ساندي تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:45 ص
ساندي
شاركت المطربة ساندي صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة بسيطة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت ساندي على صورتها ببعض الكلمات، وقالت :
Love you all and so sorry I couldn’t stay long because of the internet . Thanks to my friend for amazing work.. #خدودي_هتفرقع
، وتعني : بحبكم كلكم وانا اسفة اني مقدرتش اعد معاكم وقت اطول بسبب الانترنت، وشكرا لكل اصدقائي على الشغل الرائع.
وظهرت ساندي
بملابس بسيطة وناعمة، حيث ارتدت تي شيرت باللون الأبيض نصف كم، برسمة ناعمة عليه باللون الأسود.
وتركت ساندى
شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
ولم تتكلف ساندي
في وضع المكياج، او ارتداء الاكسسوارات حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية.واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..