طريقة تحضير شرائح لحم بالصويا صوص.. فيديو

قدم الشيف الشربينى طريقة تحضير عمل شرائح لحمة بالصويا صوص: من خلال برنامجه على "الشيف" على سي بي سي سفرة.

مقادير شرائح لحمة بالصويا صوص:

لحمة شرائح

بصل

ثوم

جزر

صويا صوص

دبس رمان

بيضة

دقيق

كاتشب

بهارات مشكلة

نشا

كرات

كرفس

زعت

ر ملح وفلفل

رشة سمسم

فلفل ألوان

كسبرة خضراء





طريقة تحضير شرائح لحم بالصويا صوص:





- تدق شراح اللحم ثم تقطع لشرائح مثل الشاورما.

- تضاف للحمة التوابل والثوم والصويا صوص والملح والفلفل والزعتر.

- تعفر شرائح اللحم بالنشا ثم يضاف لها البيضة ثم السمسم.

- تعفر شرائح اللحم مرة أخرى بالدقيق ثم تحمر في الزيت.

- يشوح البصل في زيت على النار ثم يضاف الثوم ثم الكرات والكرفس يضاف الفلفل الألوان والجزر ودبس الرمان والكاتشب ثم تضاف شرائح اللحم المقلية وتترك حتى تمام النضج.