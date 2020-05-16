تويوتا ياريس 2020 toyota yaris .. كل ما تريد معرفته عنها بالتفصيل..صور

تويوتا ياريس 2020 toyota yaris ببعض التحسينات والمواصفات الخاصة في هذا السياق نستعرضها في هذا الموضوع خصوصا لان هذه السيارة السبب في فوز

قرر العملاق الياباني لصناعة السيارات شركة تويوتا طرح السيارة الجديدةببعض التحسينات والمواصفات الخاصة في هذا السياق نستعرضها في هذا الموضوع خصوصا لان هذه السيارة السبب في فوز تويوتا بمسابقة سباق الرالي لهذا العام .





مواصفات تويوتا ياريس 2020 toyota yaris







تأتي السيارة تويوتا ياريس 2020 toyota yaris بمحرك 1300 سي سي رباعي الأسطوانات قوة 98 حصان جر أمامي عزم دوران 125 نيوتن متر، ونظام التوقيت المتغير الذكي للصمامات و تتسارع السيارة تويوتا ياريس 2020 toyota yaris من 0 إلى 100 كم في ساعة خلال 11 ثانية و تصل سرعتة القصوي الي 165 كم/ساعة وتستهلك 5 لتر لكل 100 كم و بها فتيس مانيوال .





تويوتا ياريس 2020 toyota yaris الفئة الثانية



ويتوافر فئة ثانية من السيارة تويوتا ياريس 2020 toyota yaris بمحرك 1500 سي سي رباعي الأسطوانات 1500 سي سي 105 حصان مع عزم دوران 140 نيوتن متر، مع نظام التوقيت المتغير الذكي للصمامات و يتسارع من 0 إلى 100 كم في ساعة خلال 10 ثواني وتبلغ السرعة القصوى 175 كم في ساعة وتستهلك السيارة وقود بمعدل 5 لتر لكل 100 كم و بها فتيس اوتوماتيك .





تويوتا ياريس 2020 toyota yaris الفئة الثالثة



و تتوافر السيارة تويوتا ياريس 2020 toyota yaris في فئة ثالثة هاتشباك بمحرك 1500 سي سي رباعي الأسطوانات 1500 سي سي 105 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر مع نظام التوقيت المتغير الذكي للصمامات و تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 10.2 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى 190 كم في الساعة وتستهلك السيارة وقود بمعدل 5.1 لتر لكل 100 كم و تتميز بفتيس CVT و هذا النوع يتميز بأفضل اداء للمحرك و اقل استهلاك للوقود و هذا الفتيس موجود ايضا في السيارة هيونداي نيو اكسنت كما يطبق عليها في مصر او الفيرنا كما يطلق عليها في باقي دول العالم .







عوامل الرفاهية في تويوتا ياريس 2020 toyota yaris



