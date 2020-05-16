بالهدايا والكمامات.. رئيس جامعة بني سويف يستقبل أول فوج من العالقين بالخارج

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، اول أفواج المصريين العائدين من الخارج، ليتم استضافتهم بالمدينة الجامعية للبنين بشرق النيل لمدة 14 يوما كحجر صحي وقبل عودتهم إلى منازلهم وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.





كان الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة في استقبال العائدين من الخارج يرافقه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكافة المتعلقات الخاصة بهم، وتوقيع الكشف الحراري وذلك بتواجد الطاقم الطبي لمتابعتهم، وقام بتسليم هدايا للترحيب بهم والتهنئة على سلامة الوصول إلى أرض الوطن.





إقرا أيضا :





وتابع رئيس جامعة بنى سويف تسكين العائدين بالغرف التي تم تعقيمها وتجهيزها بكافة وسائل الإقامة وتسليمهم الوجبات الغذائية، وتوفير كافة سبل الراحة حفاظًا على سلامتهم، موجهًا فريق العمل بالمدن الجامعية بتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، وتوفير جميع احتياجاتهم.





يذكر أن الفوج الأول من المصريين العالقين العائدين من دولة الإمارات العربية الشقيقة وعددهم 150 مواطنا ،وذلك عند وصولهم للمدينة الجامعية"بنين" التي تم تجهيزها لاستقبال 1205 مواطن مصري من العائدين من الخارج .



