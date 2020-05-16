AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالهدايا والكمامات.. رئيس جامعة بني سويف يستقبل أول فوج من العالقين بالخارج

السبت 16/مايو/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد الحليم
استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، في الساعات الأولي من صباح اليوم   السبت، اول أفواج المصريين العائدين من الخارج، ليتم استضافتهم بالمدينة الجامعية للبنين بشرق النيل لمدة 14 يوما كحجر صحي وقبل عودتهم إلى منازلهم وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة في استقبال العائدين من الخارج يرافقه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكافة المتعلقات الخاصة بهم، وتوقيع الكشف الحراري وذلك بتواجد الطاقم الطبي لمتابعتهم، وقام بتسليم هدايا للترحيب بهم والتهنئة على سلامة الوصول إلى أرض الوطن.

إقرا أيضا : 

وتابع رئيس جامعة بنى سويف تسكين العائدين بالغرف التي تم تعقيمها وتجهيزها بكافة وسائل الإقامة وتسليمهم الوجبات الغذائية، وتوفير كافة سبل الراحة حفاظًا على سلامتهم، موجهًا فريق العمل بالمدن الجامعية بتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، وتوفير جميع احتياجاتهم.

يذكر أن  الفوج الأول  من المصريين العالقين العائدين من  دولة الإمارات العربية الشقيقة وعددهم 150 مواطنا ،وذلك عند وصولهم للمدينة الجامعية"بنين" التي  تم تجهيزها  لاستقبال 1205 مواطن مصري من العائدين من الخارج .

و تم توفير كل متطلبات الإعاشة المناسبة،ووسائل الترفيه  والرياضة، وتم دعم المدينة بالإجراءات الوقائية والاحترازية طبقا لتعليمات وزارة الصحة،وفي إطار الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية  في هذا الشأن ،والتي تنفذها الحكومة وفق خطة محكمة تضم كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية. 
بالهدايا والكمامات.. رئيس جامعة بني سويف يستقبل أول فوج من العالقين بالخارج
بالهدايا والكمامات.. رئيس جامعة بني سويف يستقبل أول فوج من العالقين بالخارج
بالهدايا والكمامات.. رئيس جامعة بني سويف يستقبل أول فوج من العالقين بالخارج
بالهدايا والكمامات.. رئيس جامعة بني سويف يستقبل أول فوج من العالقين بالخارج
بالهدايا والكمامات.. رئيس جامعة بني سويف يستقبل أول فوج من العالقين بالخارج
بالهدايا والكمامات.. رئيس جامعة بني سويف يستقبل أول فوج من العالقين بالخارج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيزة: جاهزون لاستقبال أفواج أخرى من المصريين العائدين من الخارج

1300 شخص.. جامعة القاهرة تكشف إجراءات المدن الجامعية لاستقبال العائدين من الكويت ..فيديو

بعد استقبالها 750 من العالقين بالكويت.. محافظ الجيزة يثمن دور جامعة القاهرة

لاستقبال العالقين.. محافظ بني سويف ورئيس الجامعة يتابعان تجهيزات المدينة الجامعية

في 10 أفواج.. الجيزة تستقبل 1740 مصريا من العالقين في الكويت وتسكنهم بالمدن الجامعية

رئيس جامعة المنوفية يستقبل أول فوج من المصريين العالقين بالكويت.. صور

ترشيحاتنا

حميات إمبابة: العزل الذاتي للمرضى في البيت أفضل بكثير من المستشفى

بعد كشفه أسباب انفصاله بـ مي عز الدين.. شاهد| 10 صور لـ زيدان رفقة زوجته الجديدة

لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا على طريقة أصالة

كل سنه وانت الزعيم.. هالة صدقى تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ80

وفاة شخصين وإصابة 16 في تصادم 3 سيارات بصحراوي المنيا

أستاذ مناعة: حمامات السباحة تقضى على نشاط فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تمتلك 11 طفلًا معظمهم من ذوي الاحتياجات الخاصة

مقهى يستخدم عوامات السباحة لحماية الزبائن من كورونا.. صور

بدون مكياج.. شاهد| ساندي بملابس البيت