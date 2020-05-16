ماهو السر ورا عدم انخفاض الزجاج الخلفي للسيارة ؟

عدم انخفاض زجاج النوافذ الخلفية للسيارات من الامور المزعجة لركاب المقاعد الخلفية والغريب في الامر ان الكثير من قائدي السيارات يعتقد أن هذه الخاصية لحماية الاطفال .



فمن المعروف أنه كلما زاد حجم السيارة فإنه بالتالي يجب أن يقابله زيادة في حجم المساحة المتوفرة للعجلات الخلفية والأقواس الخاصة بها. لذا كان يستلزم لتنفيذ هذا التصميم عدم هبوط الزجاج الخلفي للنهاية.





والسبب في هذا الامر رغبة الشركات إلى إعطاء مساحة أكبر وافضل للعجلات الخلفية وأقواسها لذلك كان الحل الوحيد هو اقتطاعها من مساحة النوافذ الخلفية .



وعلى الرغم اننا نرى انزعاج الركاب الخلفيين لهذا التصميم إلا ان له العديد من المزايا ومنها إعطاء شكل جمالي للسيارة وحماية الاطفال والحيوانات علاوة على إعطاء مساحة كبيرة للعجلات الخلفية وأقواسها.



يذكر أنه توجد بعض طرازات سيارات في الأسواق يتيح تصميمها فتح النوافذ الخلفية للنهاية مثل الجيب شيروركي ولكن بمزابا متعددة التصميم السابق على الرغم أنه لم يعترض حد على عدم فتح النوافذ الخلفية للنهاية .

