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تعليم

ابتز الطلاب.. إحالة طالب بالأزهر إلى مجلس تأديب وعدم قبول أبحاث منه

السبت 16/مايو/2020 - 05:45 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد شحتة
قررت إدارة كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بدمنهور، إحالة الطالب محمد السباعي الطالب المقيد بالكلية وإحالة الطالب المذكور إلى مجلس تأديب.

وأعلنت الكلية أنه لن يتم قبول الكنترول المختص لأية مشروعات بحثية منه لحين الانتهاء من التحقيق، وحظرة نهائيا من صفحة الكلية تحت أي اسم؛ لاستغلاله صفحة الكلية وابتزازه الطلاب فى عمل مشروعات بحثية مقابل أموال. وإساءته صور تكريمه فى أحد الأنشطة الرياضية بالكلية للتسويق عن نفسه.

وناشدت إدارة الكلية أولياء الأمور وجميع الطلاب أخذ الحيطة والحذر من كل من تسول له نفسه التربح وكسب الثراء الفاحش سواء من الطلاب أنفسهم أو من أصحاب الكورسات والمكتبات على حساب الطلاب واستغلال ظروفهم بأى شكل كان ، وسرعة الإبلاغ عنهم، وتقديم بلاغات ضدهم ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإبلاغ الجهات المختصة .
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