خطوات اختبار كفاءة الفتيس الأوتوماتيك

بالرغم من أن الفتيس الاوتوماتيك أكثر راحة أثناء القيادة، لكن تعتبر مشاكل الفتيس الأوتوماتيك أكثر ما يزعج مالكي السيارات الأوتوماتيك على الإطلاق، ورغم ذلك يفضلها الكثيرون لأنها أسهل في القيادة من قرينتها المانيوال.

عن فتيس السيارات العادية في كثير من الأمور لذلك يتطلب معاملة خاصة للمحافظة علية و في هذا السياق نطرح عليكم بعض الخطوات التي تستطيع من خلالها اختبار كفائة الفتيس الاوتوماتيك .

الهامة جدًا في السيارة، ويختلف بطبيعة الحال فتيس السيارات

خطوات اختبار الفتيس الاوتوماتيك :



1- اركن السيارة وضع قالب من الطوب عند العجلتين الاماميتين ثم شغل المحرك و حرك الفتيس علي D , ابدأ بالضغط على البنزين ببساطة لو تخطت سيارتك قالب الطوب بطريقة سهلة دون أن يرتفع صوت المحرك

أو يخفت صوتة فهذا دليل علي لامة الفتيس .

2-قم

بتشغيل المحرك ثم اضغط علي الفرامل و اضغط علي البنزين في نفس الوقت واذا وتوقف المحرك فهذا دليل علي وجود مشكلة في الفتيس

3-قد السيارة في طريق مستقيم و راقب مؤشر السرعة و عند وصوصلة لسرعة اكبر من 80 اشعر بالسيارة و الفتيس ان وجدت اهتزازات فهذا دليل علي وجود مشكلة غالبا في قواعد الفتيس .





