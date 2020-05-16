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أخبار العالم

مصر تسجل 21 وفاة و399 إصابة جديدة بكورونا.. والاتحاد الأوروبي يدين عمليات الحفر التركية قبالة سواحل قبرص.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السبت 16/مايو/2020 - 08:48 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
المراكز التجارية تفتح أبوابها في تونس بعد إغلاق دام 54 يوما
مجلس التعاون يفرض رسومًا على الأسمنت المائي الإيراني
الإمارات: وفاتان و747 إصابة جديدة بكورونا
السعودية: 9 وفيات و2307 إصابات جديدة بكورونا.. وإجمالي الإصابات 49176
ترامب يتراجع عن قرار تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد من الموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت خروج 173 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل  399 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بأن المراكز التجارية الكبرى في تونس فتحت، أمس أبوابها مجددا أمام زبائنها، بعد إغلاق دام 54 يوما، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا، حيث كان هناك إقبالا كثيفا من المواطنين على محلات الملابس الجاهزة داخل تلك المراكز، مع مراعاة شروط الوقاية الصحية.

وقالت "القبس" إن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت تسجيل حالتي وفاة جديدتين نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا لتبلغ إجمالا الحالات 210، وتسجيل 747 إصابة جديدة لتصل إجمالا إلى 21831 حالة حتى الآن.

وذكرت "الجريدة" أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية شهدت قفزة قياسية جديدة بـ2307 حالات جديدة، حيث وصل إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في المملكة أصبح بذلك 49176.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 292 حالة وفاة، ما يمثل ارتفاعا بتسع حالات خلال آخر 24 ساعة.

وذكرت "الراي" أن اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعلنت فرض رسوم جمركية نهائية لمكافحة الاغراق لمدة خمس سنوات ضد واردات دول المجلس من منتج (إسمنت مائي) بجميع أنواعه من ايران.

دوليًا، أشارت "الأنباء" إلى أن الاتحاد الأوروبي أدان تحركات تركيا قبالة سواحل قبرص في إطار نزاع مرتبط بالتنقيب عن حقول الغاز، متهما أنقرة بـ"مفاقمة" الخلافات، حيث قال: : "نأسف لأن تركيا لم تتجاوب مع النداءات العديدة للاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه النشاطات".

وأضاف: "نكرر دعوتنا إلى أن تبرهن تركيا عن ضبط النفس، وتتخلى عن هذا النوع من التحركات وتحترم سيادة قبرص وحقوقها السيادية".

وأشارت "القبس" إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تعتزم استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئيا، مشيرةً إلى أن الإدارة "ستوافق على دفع ما يصل إلى ما تدفعه الصين من الإسهامات المقررة" لمنظمة الصحة العالمية.
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