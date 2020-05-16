الصين تكتب بيت شعر لأحمد شوقى على هديتها لمواجهة فيروس كورونا

تسلمت اليوم وزارة الصحة الشحنة الثالثة من المساعدات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هدية من جمهورية الصين الشعبية، إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمواجهة فيروس كورونا.





وظهرت صورة بيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقي على الشحنة ، مكتوب عليها: "نصحت ونحن مختلفون دارا.. ولكن كلنا في الهم شرق".





واستخدمت الصين بيت من أبيات أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال في مطلع قصيدته الخالدة عن دمشق إبان الاحتلال الفرنسي التى قال فيها : "نصحت ونحن مختلفون دارا.. ولكن كلنا في الهم شرق.. ويجمعنا إذا اختلفت بلاد.. بيان غير مختلف ونطق".



