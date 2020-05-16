الصين تكتب بيت شعر لأحمد شوقى على هديتها لمواجهة فيروس كورونا

تسلمت اليوم وزارة الصحة الشحنة الثالثة من المساعدات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هدية من جمهورية الصين الشعبية، إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمواجهة فيروس كورونا.
وظهرت صورة بيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقي على الشحنة ، مكتوب عليها: "نصحت ونحن مختلفون دارا.. ولكن كلنا في الهم شرق".
واستخدمت الصين بيت من أبيات أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال في مطلع قصيدته الخالدة عن دمشق إبان الاحتلال الفرنسي التى قال فيها : "نصحت ونحن مختلفون دارا.. ولكن كلنا في الهم شرق.. ويجمعنا إذا اختلفت بلاد.. بيان غير مختلف ونطق".
وكشف خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن الشحنة الثالثة المقدمة من دولة الصين، أكبر حجمًا من الشحنتين السابقتين، حيث تزن 30 طنًا من المستلزمات الطبية الوقائية، وتتضمن مليون كمامة طبية، و150 ألف كمامة "N95"، و 70 ألف مجموعة من الملابس الطبية الوقائية، و 70 ألف فقاز طبي، بالإضافة إلى 70 ألف كاشف خاص بتحاليل فيروس كورونا المستجد، و1000 جهاز قياس درجة حرارة، مشيرًا إلى أنه تم تعقيم الشحنة بالكامل واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية فور وصولها مطار القاهرة الدولي صباح اليوم.
وذكر أن هذه الشحنة من المساعدات الطبية هي الدفعة الثالثة التي تقدمها الصين إلى مصر، حيث خصصت الحكومة الصينية ثلاث دفعات من المساعدات هدية لجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أنه تم استلام الشحنة الأولى في شهر أبريل الماضي وبلغت 4 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية عبارة عن 20 ألف كمامة "N95"، و10 آلاف من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى 10 آلاف كاشف خاص بفيروس كورونا المستجد، كما تم استلام الدفعة الثانية يوم الأحد الماضي وبلغت 4 أطنان وتضمنت 70 ألف كاشف تحليل لفيروس كورونا، و 10 آلاف كمامة طبية "N95"، و10 آلاف مجموعة من الملابس الوقائية.