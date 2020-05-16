صباحكم ورد ونشاط.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام بالملابس الرياضية

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لهاـ ظهرت فيها بالملابس الرياضية.
يذكر أن آخر
أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو
كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.
علقت سمية الخشاب على الصورة قائلة: "صباحكم ورد ونشاط حبايبي ، الي شوية رياضة 🏃♀️ صباحيه باذن الله مين بيحب يعمل رياضه بعد الشروق علطول زيي انا حبايبي".
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نالت الصورة إعجاب الكثير من متابيعها وتفاعل معها عدد كبير وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: "صباح النشاط يا قمر, صباح الخير والجمال, تبارك الله في اجمل فنانة في مصر".
يذكر أن آخر
أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو
كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.
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. صباحكم ورد ونشاط حبايبي ، الي شوية رياضة 🏃♀️ صباحيه باذن الله مين بيحب يعمل رياضه بعد الشروق علطول زيي انا حبايبي 😉❤️ . . #سمية_الخشاب #مصر #السعودية #الامارات #العراق #لبنان #دمشق #تونس #بيروت #بئر_العبد #الجزائر #الرياض #المغرب #مراكش #الزمالك #الجمعه #بغداد #حلب #القاهرة #سميه_الخشاب #الكويت #ليبيا #الهلال #سوريا #قطر #فلسطين