نقاش إليكتروني للأوبئة عبر العصور من مكتبة الإسكندرية

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية ، حلقة نقاشية حول الأوبئة في التاريخ يوم غدا الأحد، الساعة الثانية بعد الظهر، من خلال تطبيق زووم، وذلك ضمن سلسلة حلقات (حوار في التاريخ)، التي تهدف إلى زيادة الوعي التاريخي والأثري لدى الجمهور من واقع ما تحتفظ به المكتبة من مجموعات متعددة للكتب التاريخية.





تشمل الحلقة النقاشية حوار حول كتاب (A history of disease in Ancient Times: More Lethal Than War)، (تاريخ المرض في العصور القديمة: أشد فتكًا من الحرب) للمؤلف فيليب نورى، حيث يتناول الكتاب ثأثير الأوبئة على الأحداث التاريخية في الشرق الأدنى القديم كمهد لحضارات العالم.





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من المنتظر أن تستمر مناقشة نفس القضية من خلال كتاب آخر هو (الأوبئة والتاريخ: القوة و المرض والإمبريالية) للمؤلف شلدون واتس، ويتناول الأوبئة في العصور الوسطى والحديثة، وذلك في لقاء اخر علي الانترنت في القريب العاجل.



