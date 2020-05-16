AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

نقاش إليكتروني للأوبئة عبر العصور من مكتبة الإسكندرية

السبت 16/مايو/2020 - 12:05 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، حلقة نقاشية حول الأوبئة في التاريخ يوم غدا الأحد، الساعة الثانية بعد الظهر، من خلال تطبيق زووم، وذلك ضمن سلسلة حلقات (حوار في التاريخ)، التي تهدف إلى زيادة الوعي التاريخي والأثري لدى الجمهور من واقع ما تحتفظ به المكتبة من مجموعات متعددة للكتب التاريخية.

تشمل الحلقة النقاشية حوار حول كتاب  (A history of disease in Ancient Times: More Lethal Than War)، (تاريخ المرض في العصور القديمة: أشد فتكًا من الحرب) للمؤلف فيليب نورى، حيث يتناول الكتاب ثأثير الأوبئة على الأحداث التاريخية في الشرق الأدنى القديم كمهد لحضارات العالم. 

أقرأ المزيد:

من المنتظر أن تستمر مناقشة نفس القضية من خلال كتاب آخر هو (الأوبئة والتاريخ: القوة و المرض والإمبريالية) للمؤلف شلدون واتس، ويتناول الأوبئة في العصور الوسطى والحديثة، وذلك في لقاء اخر علي الانترنت في القريب العاجل. 

يذكر أن مكتبة الإسكندرية تقدم خدماتها الثقافية والفنية والأكاديمية علي الانترنت في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف الوصول الي قطاعات عريضة من المستفيدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في زمن الكورونا.. كتاب الأوبئة والتاريخ يستعرض نماذج انتشار الأمراض

ديوان الأهرام ترصد التاريخ الأسود للأوبئة.. وكفافيس وعفت ناجي وجريتا جاربو يتقاسمون مع القراء لحظات الحظر

تعرف على براعة المصريين القدماء فى الطب.. فيديو

ترشيحاتنا

لن تصدق ما فعله طبيب دقهلاوي في عيادته لمواجهة كورونا.. فيديو وصور

من الحمام.. الكاميرا تفضح وزير التعليم الفرنسي على الهواء.. فيديو

أطباء يحذرون من معاناة جديدة لمتعافي كورونا.. تفاصيل

لو مسافر فى العيد بالقطار.. إليك تفاصيل الحجز من الموبايل وشباك التذاكر وموعده فى نقاط.. فيديو

خطوة جديدة فى السعودية لسرعة الكشف عن كورونا

ردا على اتهامات أمريكا.. الصين تعترف بتدمير عينات مبكرة من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«مسجد الطيب» بمعبد شنهور الرومانى بقوص.. منبره عمره ثلاثة قرون ومئذنته قضت عليها العوامل الجوية

بفستان أنيق وبسيط.. آية سماحة زوجة شقيق ناهد السباعى تتألق فى عقد قرانها

محمد رمضان يمتلك واحدة.. تعرف على تاريخ سيارة العسكريين مرسيدس g-class