ضبط مزارع حول أرضه لمزرعة بانجو بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وزراعتها بداخل قطعة أرض ملكه.





أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط، قيام (مزارع – مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية مسجلة") بالاتجار فى المواد المخدرة وزراعتها بداخل قطعة أرض زراعية ملكه.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وكذا قطعة أرض مساحتها (نصف قيراط) داخل أرض زراعية خاصته منزرعة بنبات البانجو المخدر وبها حوالى (400 شجرة تقريبًا) وكمية من نبات البانجو المطبوخ وزنت (كيلو جرام) وكمية من بذور نبات البانجو المخدر وزنت (كيلو جرام) وبندقية خرطوش و(10) طلقات لذات العيار.





بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.