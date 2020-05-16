4.4% معدلات النمو المتوقعة رغم الكورونا.. الفقي يكشف عن طفرة اقتصادية

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، إن آليات عمل الاقتصاد المصري بخير، وان مصر واحدة من 189 دولة أعضاء بصندوق النقد الدولي تسعى للاستفادة منه عند مواجهة أي أزمة.





وأوضح فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أنه وفقًا لتقرير الصندوق أن من بين هذه الدول الأعضاء 18 دولة فقط معدلات النمو بها إيجابية من بينهم مصر والتي تحتل المرتبة السادسة في معدل النمو الإيجابي.





وأضاف الفقي، أن وزارة التخطيط المصرية تتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري لـ 4.2 %، بينما مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تتوقع أن يصل معدل النمو في مصر لـ 4.4% بالرغم من جائحة فيروس كورونا.





وأشار مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، إلى أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي جاء نتيجة التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وهو سبب رئيسي لصمود مصر أمام تداعيات فيروس كورونا، إلى جانب حسن إدارة الحكومة المصرية لأزمة فيروس كورونا، مشددًا على أن معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر مقارنة بعدد من الدول المتقدمة جيد جدًا.