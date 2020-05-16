AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

4.4% معدلات النمو المتوقعة رغم الكورونا.. الفقي يكشف عن طفرة اقتصادية

السبت 16/مايو/2020 - 04:06 م
الدكتور فخري الفقي،
الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، إن آليات عمل الاقتصاد المصري بخير، وان مصر واحدة من 189 دولة أعضاء بصندوق النقد الدولي تسعى للاستفادة منه عند مواجهة أي أزمة.

وأوضح فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أنه وفقًا لتقرير الصندوق أن من بين هذه الدول الأعضاء 18 دولة فقط معدلات النمو بها إيجابية من بينهم مصر والتي تحتل المرتبة السادسة في معدل النمو الإيجابي.

وأضاف الفقي، أن وزارة التخطيط المصرية تتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري لـ 4.2 %، بينما مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تتوقع أن يصل معدل النمو في مصر لـ 4.4% بالرغم من جائحة فيروس كورونا.

وأشار مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، إلى أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي جاء نتيجة التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وهو سبب رئيسي لصمود مصر أمام تداعيات فيروس كورونا، إلى جانب حسن إدارة الحكومة المصرية لأزمة فيروس كورونا، مشددًا على أن معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر مقارنة بعدد من الدول المتقدمة جيد جدًا.
Advertisements

موضوعات متعلقة

فخري الفقي: تطبيق برنامج الإصلاح جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة كورونا.. فيديو

بسبب كورونا.. مؤسسات دولية تنصف الاقتصاد المصري وسط تراجع اقتصادات كبرى

النية موجودة.. الفقي يوضح الحزمة التمويلية الجديدة مع صندوق النقد الدولي

فخري الفقي: معدلات النمو الآن "ضعفين" ما كانت عليه قبل بداية الإصلاح الاقتصادى.. فيديو

الفقى: رغم كورونا.. توقعات بتحقيق مصر نموا اقتصاديا بنسبة 2% العام الجارى

بعد موافقة النقد الدولي على منح مصر 2.772 مليار دولار.. اقتصاديون: السياحة والمقاولات الأكثر استفادة.. ويعوض البلاد عن انخفاض حصيلة النقد الأجنبي

ترشيحاتنا

بفستان أنيق وبسيط.. آية سماحة زوجة شقيق ناهد السباعى تتألق فى عقد قرانها

كمبوديا تعلن القضاء على كورونا وتستعد لعودة الحياة الطبيعية

يحسم الجدل.. محمد فضل الله: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن

من أجل عيون أسماء.. ناجي الفايد يتحدى كورونا ويحتفل بخطوبتهما

طالب بتعويض مليون جنيه.. محامي أحمد فلوكس يتقدم ببلاغ للنيابة ضد فرد أمن وصاحب كمبوند

محمد فضل فى رسالة للعامرى فاروق: حسام غالي الأحق برئاسة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة من كواليس 100 وش

حافية القدمين.. مي سليم بالبيجامة في جلسة تصوير من منزلها

حائز على نوبل.. حكاية طبيب أفريقي يعالج ضحايا الاغتصاب.. صور