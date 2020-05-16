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برلمان

البرلمان يتابع حسم مصير النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب كورونا غدًا

السبت 16/مايو/2020 - 05:39 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريده محمد
أكد الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه سوف يتابع الاجتماع الذى سيعقده الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان غدا الأحد بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، لمناقشة إمكانية استئناف النشاط الرياضى من جديد بعد توقفه منذ مارس الماضى على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد كإجراء احترازى للحد من انتشار الفيروس.

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وأشار "محمود حسين"، الى الأهمية القصوى لهذا الاجتماع الذى يتعلق بمصير قطاع كبير جدا من الرياضيين والكثير من العاملين في المجال الرياضي في مختلف الأنشطة والذين لا يوجد دخل لهم الا من خلال النشاط الرياضي.


وطالب " حسين " فى بيان اصدره اليوم من وزير الشباب والرياضة والصحة والسكان الدراسة المتأنية لهذا الملف وبما يكفل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والتى تضمن المواجهة الحاسمة مع فيروس كورونا حال استنئاف النشاط الرياضي.

وأشاد النائب، بحرص الوزيرين على حضور اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة مع بعض ممثلى وزارة الصحة لدراسة متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة فى ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد بهدف دراسة الإجراءات الوقائية والمعايير والاشتراطات الواجبة لمجابهة فيروس كورونا، والتزام مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بها، واتخاذها كافة التدابير واشتراطات السلامة والوقاية وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، واستعراض سيناريوهات التعامل ما بعد الأزمة وتقييم المخاطر.

تجدر الإشارة إلى ان الدكتور أشرف صبحى كان قد أكد أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتضافر جهود مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الجائحة، ووضع سلامة وصحة المواطنين فى صدارة الأولويات، مشيرًا إلى متابعة الوزارة لكل الهيئات الشبابية والرياضية والعمل على دعمها فى إطار مواجهة التداعيات العديدة لأزمة فيروس كورونا.
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