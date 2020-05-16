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حوادث

إغلاق 4 طرق صحراوية بسبب الطقس السيئ .. تعرف عليها

السبت 16/مايو/2020 - 06:06 م
إغلاق ٤ طرق صحراوية
إغلاق ٤ طرق صحراوية
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مصطفى الرماح - احمد مهدى
قالت الإدارة العامة للمرور، إنه تم إغلاق عدة طرق بسبب سوء الاحوال الجوية وجود رياح محملة بالاتربة على تلك الطرق .

واعلنت الادارة انه تم اغلاق الطريق الزراعي قنا اتجاه الاقصر و غلق قنا اتجاه سفاجا وغلق طريق الصحراوي الغربي قنا اتجاه سوهاج وغلق طريق اسوان اتجاه الاقصر.


وتهيب الإدارة، بإشراف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات، الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.

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