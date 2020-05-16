أحمد فلوكس ينهي خلافه مع أفراد أمن واقعة الاعتداء بنشر صور بصحبتهم

نشر النجم أحمد فلوكس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، عدة صور له مع أفراد الأمن في الكومباوند الذى يقيم فيه .
ولم يعلق فلوكس على الصورة؛ لعلم الجمهور بأحداثها الأخيرة ، حيث علق المتابعون :
-أحسن حاجة عملتها ، وأضاف آخر "رمضان كريم والصلح خير" واضافت أخرى" محترم عشان احترمتهم وصالحتهم".
واوضح الفنان احمد فلوكس في تصريح لـ صدى البلد براءته من التهمة المنسوبة اليه وهى الاعتداء على احد افراد الامن، مشيرا الى انه هو من بادر منذ الصباح الباكر بالذهاب الى نيابة الشيخ زايد باكتوبر دون اى استدعاء ليوضح موقفه.
وكانت التحريات التي أجريت برئاسة العميد طارق فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر كشفت أن فرد أمن بشركة خاصة مختصة بحراسة كمبوند حرر محضر بقسم شرطة الشيخ زايد ثان بقيام الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالضرب وسبه وشتمه.
على صعيد اخر أمرت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي، بإخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن بـ كمبوند بالشيخ زايد بكفالة 10 آلاف جنيه بعد تداول مقطع فيديو للفنان يتعدي بالضرب علي فرد الأمن.