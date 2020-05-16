علي جمعة يحدد المكان الذي حدثت فيه قصة قارون.. فيديو

قارون موجود في الواقع التراثي المصري، فيوجد لدينا بحيرة قارورن وإن كان ليس لها علاقة مباشرة به، لافتاً: احداث القصة كانت في مدينة الفيوم قبل سنوات التيه.

وأضاف «

» خلال برنامجه «مصر أرض الأنبياء»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن قصة قارون لم تقتصر على القرآن الكريم فقط، حيث ورد في الكتب والتواريخ

القديمة أن هناك شخصا غاية في الغني له الخزائن واتاه الله من كل اصناف الثروة وخرج على قومه في زينه، لافتًا: هذا الشخص هو قارون.