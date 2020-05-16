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رياضة

5 مشاهد غير مألوفة من مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه بالدوري الألماني

السبت 16/مايو/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزا كبيرا على ضيفه شالكة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "سيجنال بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني"البوندسليجا".

وفيما يلي نستعرض 5 مشاهد كانت غريبة على المشاهدين من مباراة بروسيا دورتموند وشالكة

- هولاند يحتفل وحيدا

حرص هالاند على الاحتفال بهدفه الذي احرزه في شباك شالكه في الدقيقة 29، بالرقص وحيدًا، دون مصافحة أو معانقة زملائه، كإجراء احترازي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

-  هازارد يطالب حكيمي بالحفاظ على البرتوكول 

طالب ثورجان هازارد لاعب بوروسيا دورتموند، زميله أشرف حكيمي، بالحفاظ على البروتوكول الطبي، أثناء الاحتفال بهدف زميلهما إيرلينج هالاند، في شباك شالكه، بالمباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الاسبوع الـ26 من الدوري الألماني، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

- تعقيم الكرة 

قام الطاقم التحكيمي بتعقيم كل الكرات قبل إستخدامها واللعب بها في المباراة عبر إستخدام بخاخات طبية بالرش على كل كرة.

- تحية المدرجات الخاوية

حرص لاعبو بروسيا دورتموند بالتوجه إلى المدرجات الخاوية من الجماهير وإلقاء التحيقة، في عادة يقوم بها الفريق بعد نهاية كل مباراة.

- 5 تبديلات 

تعد مباراة بوروسيا دورتموند وشالكة هي الأولي التي يتم فيها تطبيق مقترح الفيفا الجديد بإجراء 5 تدبيلات في المباراة والذي سيمتد حتى نهاية الموسم.

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