5 مشاهد غير مألوفة من مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه بالدوري الألماني

طالب ثورجان هازارد لاعب بوروسيا دورتموند، زميله أشرف حكيمي، بالحفاظ على البروتوكول الطبي، أثناء الاحتفال بهدف زميلهما إيرلينج هالاند، في شباك شالكه، بالمباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الاسبوع الـ26 من الدوري الألماني، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".





- تعقيم الكرة





قام الطاقم التحكيمي بتعقيم كل الكرات قبل إستخدامها واللعب بها في المباراة عبر إستخدام بخاخات طبية بالرش على كل كرة.





- تحية المدرجات الخاوية





حرص لاعبو بروسيا دورتموند بالتوجه إلى المدرجات الخاوية من الجماهير وإلقاء التحيقة، في عادة يقوم بها الفريق بعد نهاية كل مباراة.





- 5 تبديلات





تعد مباراة بوروسيا دورتموند وشالكة هي الأولي التي يتم فيها تطبيق مقترح الفيفا الجديد بإجراء 5 تدبيلات في المباراة والذي سيمتد حتى نهاية الموسم.