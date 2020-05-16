AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 2950 وخروجهم من مستشفيات العزل

السبت 16/مايو/2020 - 06:45 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالى

أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة،  ان 151 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.

إقرأ أيضا: إصابة 18 من الأطقم الطبية بمستشفى 6 أكتوبر بـ فيروس كورونا


وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ فيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.


وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

إقرأ أيضا:3 شحنات فى 30 يوما.. كيف استفادت مصر من وقوفها بجانب الصين في أزمة كورونا.. تفاصيل

 وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

ونوه "مجاهد" إلى  أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 11719 حالة من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 612 حالة وفاة.


 وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و20 حالة وفاة

عداد كورونا.. الصحة: 5537 إجمالى عدد الإصابات.. 392 وفاة.. 1381 يغادرون مستشفيات العزل.. و1780 ارتفاعا في عدد من إيجابية إلى سلبية

الصحة: تسجيل 298 حالة إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 387 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 17.. وشفاء 1815 حالة حتى الآن

الصحة: تسجيل 393 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و13 وفاة

عداد كورونا.. الصحة: إجمالي المصابين وصل 7981 والوفيات 482.. و1890 بمستشفيات العزل.. بينهم 211 حالة غير مستقرة و41 حرجة

ترشيحاتنا

سلالة بسبب كورونا | أسراب جراد تجتاح إفريقيا وتدمر محاصيل 5 دول.. تفاصيل

الصحة: تسجيل 491 حالة إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا.. و20 حالة وفاة

أحمد فلوكس ينهي خلافه مع أفراد أمن واقعة الاعتداء بنشر صور بصحبتهم

فيديوجراف.. قصة الاعتداء على عمرو وردة في اليونان

نجم الزمالك الضحية الجديدة لـ رامز مجنون رسمي الليلة

الفتوة قادم.. أحمد صلاح حسني في أحدث ظهور.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. انطلاق نيسان كيكس اى باور 2020 رسميا

توقف عن ذلك فورًا.. لف بقايا الطعام بالورق الفويل يسبب الأمراض

شكل تخيلى جديد لـ بيجو 308 الجيل الجديد ..صور