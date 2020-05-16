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أخبار البلد

3 شحنات فى 30 يوم.. كيف استفادت مصر من وقوفها بجانب الصين في أزمة كورونا.. تفاصيل

السبت 16/مايو/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مصر  استقبلت ثلاث شحنات، من المساعدات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هدية من جمهورية الصين الشعبية.

وجاء إجمالي أعداد المساعدات الطبية الوقائية كالتالي:

38 طنا مستلزمات طبية وقائية.

180 ألف كمامة n95.

150 ألف كاشف خاص بتحليل فيروس كورونا المستجد.

90 ألف مجموعة من الملابس الطبية الوقائية.

70 ألف قفاز طبي.

1000 جهاز قياس درجة حرارة.

وأكد مجاهد أن الشحنة الأولى، جاءت في 16 أبريل الماضي وبلغت 4 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية عبارة عن 20 ألف كمامة "N95"، و10 آلاف من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى 10 آلاف كاشف خاص بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه تم استلام الدفعة الثانية يوم الأحد الماضي الموافق 10 مايو، وبلغت 4 أطنان وتضمنت 70 ألف كاشف تحليل لفيروس كورونا، و10 آلاف كمامة طبية "N95"، و10 آلاف مجموعة من الملابس الوقائية.

وكشف "مجاهد" أن الشحنة الثالثة المقدمة من دولة الصين، والتي وصلت اليوم الموافق 16 مايو، أكبر حجمًا من الشحنتين السابقتين، حيث تزن 30 طنًا من المستلزمات الطبية الوقائية، وتتضمن مليون كمامة طبية، و150 ألف كمامة "N95"، و70 ألف مجموعة من الملابس الطبية الوقائية، و70 ألف فقاز طبي، بالإضافة إلى 70 ألف كاشف خاص بتحاليل فيروس كورونا المستجد، و1000 جهاز قياس درجة حرارة، مشيرًا إلى أنه تم تعقيم الشحنة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فور وصولها مطار القاهرة الدولي صباح اليوم.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان قد زارت جمهورية الصين الشعبية في الأول من شهر مارس الماضي محملة برسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهدية من الشعب المصري، عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، في إطار عمق العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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