إصابة 18 من الأطقم الطبية بمستشفى 6 أكتوبر بـ فيروس كورونا

كشف مصدر طبي بالنقابة العامة للأطباء، عن إصابة 18 حالة من الفريق الطبي بمستشفى 6 أكتوبر بالدقي بفيروس كورونا المستجد.





واكد المصدر، ان المستشفي يتبع التأمين الصحي، مضيفا انه تم نقل الحالات للعلاج بمستشفى العزل.





ونعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسي، الشهيد الدكتور كارم محمود رئيس قسم الباطنة بمستشفي الأقصر الدولى والذي توفي اثر اصابته بفيروس كورونا.





واوضحت النقابة، أن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء، فى تزايد طبقا للبيانات الواردة .





واضافت النقابة: أنه بلغ إجمالي عدد الأطباء المتوفين بفيروس كورونا المستجد، 12 طبيبا "اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل، وآخر خارج مصر، واخر سوري الجنسيةه".





وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالتالي:





أحمد اللواح





سونيا عبد العظيم





جبريل على يوسف





طارق شكرى





أشرف عدلي





هشام الساكت





ممدوح السيد





طارق حسين مخيمر





احمد عزت دراز





حسان السوري.. سوري الجنسية





ياسر عثمان استشاري الصدر و العناية بمستشفي صدر المعمورة



