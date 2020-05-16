AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: 3526 مصابا بكورونا تحولت تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية

السبت 16/مايو/2020 - 06:39 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
Advertisements
محمد غالي
أكدت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم بعد خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.


وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 11719 حالة من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 612 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و20 حالة وفاة

عداد كورونا.. الصحة: 5537 إجمالى عدد الإصابات.. 392 وفاة.. 1381 يغادرون مستشفيات العزل.. و1780 ارتفاعا في عدد من إيجابية إلى سلبية

الصحة: تسجيل 298 حالة إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 387 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 17.. وشفاء 1815 حالة حتى الآن

الصحة: تسجيل 393 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و13 وفاة

عداد كورونا.. الصحة: إجمالي المصابين وصل 7981 والوفيات 482.. و1890 بمستشفيات العزل.. بينهم 211 حالة غير مستقرة و41 حرجة

ترشيحاتنا

بعد الوصول لـ 1000 حالة كل 3 أيام.. كيف يمكن للدولة السيطرة على فيروس كورونا؟

تجديد حبس فتاة تيك توك مودة الأدهم

بمقص وشراب.. اصنع الكمامة في منزلك.. فيديو

فضل صلاة التهجد .. كم عدد ركعاتها وأفضل وقت لها

بعد غد.. بدء صرف مرتبات مايو لـ10 وزارات وهيئات تابعة.. تعرف عليها

إغلاق 3 طرق صحراوية بالأقصر لسوء الأحوال الجوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. انطلاق نيسان كيكس اى باور 2020 رسميا

توقف عن ذلك فورًا.. لف بقايا الطعام بالورق الفويل يسبب الأمراض

شكل تخيلى جديد لـ بيجو 308 الجيل الجديد ..صور