كان يحملها 4..على جمعة يصف مفاتيح خزائن كنوز قارون

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن مفاتيح خزائن كنوز قارون لم يكن أحد يقدر على رفعها وحده، فكانوا يأتون بـ ٤ من العبيد ويضعون المفاتيح على عصا حتي يستطيعوا حملها.
وأضاف « جمعة» خلال برنامجه «مصر أرض الأنبياء»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن قصة قارون لم تقتصر على القرآن الكريم فقط، حيث ورد في الكتب والتواريخ القديمة أن هناك شخصًا غاية في الغني اتاه الله من كل اصناف الثروة وخرج على قومه في زينه، لافتًا: هذا الشخص هو قارون.
وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن قارون كما أنه يمثل الشخص الغني الظالم الباغي الذي لم يقم على وظائف الغني من الرحمة والعطف على الفقراء والمساكين واعطائهم ممن أعطاه الله.
وأوضح المفتي السابق أن قارون كان من قوم موسى- عليه السلام - وجاء في كتب التفاسير أنه كان ابن عم موسى، وقيل أنه كان عمه، وهذا يعني أنه في الجيل السابق عليه وأنه أخو سيدنا عمران، مضيفا: الأرجح أنه ابن عمه.
وأشار الدكتور على جمعة أن موسى وهو في مصر كان يدعو بني إسرائيل ويسعى إلى تعليهم وتفهيمهم؛ لأنهم لم يكن لهم نصيب من التعلم وإدراك شريعة الله - سبحانه وتعالى- وما كان عليه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف؛ فظلوا قرابة ٤٠٠ سنة منذ يوسف- عليه السلام- دون نبي ولم يبعث الله من بعده رسولًا، لافتًا: هذا مما كان يحتج به فرعون في إنكار موسى - عليه السلام-.