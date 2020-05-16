كان يحملها 4..على جمعة يصف مفاتيح خزائن كنوز قارون





وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن قارون كما أنه يمثل الشخص الغني الظالم الباغي الذي لم يقم على وظائف الغني من الرحمة والعطف على الفقراء والمساكين واعطائهم ممن أعطاه الله.





وأوضح المفتي السابق أن قارون كان من قوم موسى- عليه السلام - وجاء في كتب التفاسير أنه كان ابن عم موسى، وقيل أنه كان عمه، وهذا يعني أنه في الجيل السابق عليه وأنه أخو سيدنا عمران، مضيفا: الأرجح أنه ابن عمه.