حكاية أكلة.. الفريسكا.. الأصل إيطالي والشهرة اسكندراني

صندوق زجاجي يحتوي على الكثير من الأشكال والألوان من الحلوى، تمتاز بمذاقها اللذيذ، والمكسرات والعسل الأبيض، تشتهر بها شواطئ مدن البحر الأبيض المتوسط ولاسيما مدينة الإسكندرية





يعشقها الكبار والصغار، ويتهافت عليها الكثير منذ سماع صوت البائع وهو يطرق على الصندوق بأطراف أصابعه، وينادي بصوت مرتفع "فريسكا .. فريسكا".





يرجع أصل الفريسكا إلى دولة إيطاليا، حيث المعنى الحرفي للفريسكا هو الطازج أو المنعش.





وبدأت الفريسكا تباع في شوارع إيطاليا بالشكل المتعارف عليه، عبارة عن رقائق شهية ويتوسطها المكسرات المجروشة، ثم دخلت مصر عن طريق إحدى البائعين المتجولين الإيطاليين.





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