غدا .. بدء صرف رواتب العاملين بالدولة

تبدأ وزارة المالية اعتبارا من غدا اٌلاثنين ، وحتى يوم 28 من مايو الجاري، عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة ولمدة 10 أيام، ضمن إجراءات الحكومة لتوفير استحقاقات الموظفين المالية قبل حلول مناسبة عيد الفطر المبارك.

كشف كتاب دوري برقم 59 لسنة 2020 الصادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم تبكير موعد صرف رواتب العاملين بالدولة بمناسبة عيد الفطر بالتزامن مع إجراءات الحكومة بتقليل الزحام علي ماكينات الصراف الآلي بفروع البنوك منع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

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ووضعت وزارة المالية مواعيد للجهات المختلفة على مستوى الدولة، بمواعيد صرف الرواتب بما في ذلك الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة.

وفقا لما جاء بجدول صرف رواتب العاملين بالدولة، فإنه بداية من يوم 18 من مايو الجاري، سيتم صرف رواتب الموظفين بوزارات " التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوي العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب" بالإضافة للجهات التابعة من المصالح الهيئات الخدمية والاقتصادية والمديريات التابعة لتلك الوزارات.

وأشارت الوزارة إلي أنه من المقرر صرف رواتب العاملين بوزارات " الهيئات المستقلة، المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، المجلس القومي للحقوق الانسان، المجلس الأعلي للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب" اعتبارا من يوم 19 من الشهر الجاري، بالإضافة للجهات التابعة لتلك الوزارات والهيئات ومديريات الخدمات بالمحافظات.

كما تقرر صرف رواتب العاملين بوزارات " التعليم العالي، التنمية المحلية، الكهرباء،التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولي" اعتبارا من يوم 20 مايو الجاري، بالإضافة للجهات التابعة لها، وكذلك الجهات القضائية والنيابية، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما تقرر صرف رواتب العاملين بجهات " وزارات التربية والتعليم، الزراعة، الموارد المائية، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية" و الجهات التابعة لها، ومديريات الخدمات بالمحافظات بما في ذلك التربية و التعليم، الطب البيطري، الزراعة، الشباب والرياضة، وكذلك الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، بالاضافة لباقي الجهات الاخري.