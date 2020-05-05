جدول كامل.. تعرف على موعد صرف مرتبك بشهر مايو بعد تبكير المواعيد

رواتب شهر مايو 2020 للعاملين بالدولة حتى يوم 28 من نفس الشهر ولمدة 10 أيام، ضمن إجراءات الحكومة لتوفير استحقاقات الموظفين المالية قبل حلول مناسبة عيد الفطر المبارك. تبدأ وزارة المالية اعتبارا من 18 مايو الجاري صرفحتى يوم 28 من نفس الشهر ولمدة 10 أيام، ضمن إجراءات الحكومة لتوفير استحقاقات الموظفين المالية قبل حلول مناسبة عيد الفطر المبارك.









مرتبات شهر مايو 2020





موعد صرف رواتب العاملين بالدولة بمناسبة عيد الفطر بالتزامن مع إجراءات الحكومة بتقليل الزحام علي ماكينات الصراف الآلي بفروع البنوك منع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد. وكشف الكتاب الدوري رقم 59 لسنة 2020 الصادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم تبكيربمناسبة عيد الفطر بالتزامن مع إجراءات الحكومة بتقليل الزحام علي ماكينات الصراف الآلي بفروع البنوك منع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.









صرف مرتبات شهر مايو في ذلك الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة. ووضعت وزارة المالية مواعيد للجهات المختلفة على مستوى الدولة، بمواعيدفي ذلك الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة.









موعد صرف مرتبات شهر مايو 2020









صرف رواتب العاملين بالدولة شهر مايو 2020، فإنه بداية من يوم 18 من مايو الجاري، سيتم صرف رواتب الموظفين بوزارات " التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوي العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب" بالإضافة للجهات التابعة من المصالح الهيئات الخدمية والاقتصادية والمديريات التابعة لتلك الوزارات. ووفقا لما جاء بجدول، فإنه بداية من يوم 18 من مايو الجاري، سيتم صرف رواتب الموظفين بوزارات " التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوي العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب" بالإضافة للجهات التابعة من المصالح الهيئات الخدمية والاقتصادية والمديريات التابعة لتلك الوزارات.









مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2020









صرف رواتب العاملين بوزارات " الهيئات المستقلة، المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، المجلس القومي الإنسان، المجلس الأعلي للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب" اعتبارا من يوم 19 من الشهر الجاري، بالإضافة للجهات التابعة لتلك الوزارات والهيئات ومديريات الخدمات بالمحافظات. وأشارت الوزارة إلي أنه من المقرربوزارات " الهيئات المستقلة، المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، المجلس القومي الإنسان، المجلس الأعلي للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب" اعتبارا من يوم 19 من الشهر الجاري، بالإضافة للجهات التابعة لتلك الوزارات والهيئات ومديريات الخدمات بالمحافظات.









صرف مرتبات شهر مايو 2020









صرف رواتب العاملين بوزارات " التعليم العالي، التنمية المحلية، الكهرباء،التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولي" اعتبارا من يوم 20 مايو الجاري ، بالاضافة للجهات التابعة لها، وكذلك الجهات القضائية والنيابية، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الافتاء المصرية، اللجنة العليا للانتاخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. و تقرربوزارات " التعليم العالي، التنمية المحلية، الكهرباء،التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولي" اعتبارا من يوم 20 مايو الجاري ، بالاضافة للجهات التابعة لها، وكذلك الجهات القضائية والنيابية، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الافتاء المصرية، اللجنة العليا للانتاخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.









مرتب مايو 2020









وتقرر صرف رواتب العاملين بجهات " وزارات التربية والتعليم، الزراعة، الموارد المائية، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية" والجهات التابعة لها، ومديريات الخدمات بالمحافظات بما في ذلك التربية و التعليم، الطب البيطري، الزراعة، الشباب والرياضة، و كذلك الازهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، بالاضافة لباقي الجهات الاخري.











