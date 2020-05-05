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اقتصاد

الملابس الجاهزة: انخفاض الصادرات 30% ويجب إعادة النظر فى السياسة النقدية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:55 م
غرفة الملابس الجاهزة
غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات
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ولاء عبد الكريم
أكد محمد قاسم رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات أن حجم المبيعات فى حالة انخفاض، وهو ما يؤدى إلى التخوف من غلق المصانع، لافتا إلى الصادرات انخفضت بنسبة 30٪، والمشكلة الرئيسية أن توقعات 2020 لم تكن متفائلة.

وأضاف قاسم خلال ندوة غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات عبر الفيديو كونفرانس اليوم أن أزمة كورونا حولت الوضع من صعب إلى أصعب، خاصة وأن القطاع قبل ظهور الأزمة فى حالة انكماش، مطالبًا بضرورة اتخاذ إجراءات تتعلق بالسياسة النقدية.

ولفت قاسم إلى أن سعر الصرف وسعر الفائدة ما زال مرتفعا فى مصر مقارنة بدول العالم، موضحا أنه بالرغم من انخفاض سعر الفائدة 3٪ إلا أنه ما زال مرتفع، مطالبًا بضرورة إعادة النظر فى السياسة النقدية المصرية. 

ونوه إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ وعد الحكومة بصرف 30٪ من مستحقات المصدرين، على الرغم من أنه غير كاف لتقوم الصناعة المصرية التى تواجه تدفقات نقدية صعبة خلال الفترة الحالية.

وطالب بضرورة صرف قيمة رد القيمة المضافة كذلك وليس مساندة الصادرات فقط حتى تستطيع المصانع دفع الرواتب والاستمرار.
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