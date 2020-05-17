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بين الناس

رغم التحذيرات.. استمرار إقامة سوق الجمعة بشارع الثانوية بنات بشربين والأهالي يستغيثون

الأحد 17/مايو/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاثت السيدة سلمى أمير النجار، المقيمة  شربين شارع الثانوية بنات محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من التزاحم الموجود نتيجة الاستمرار فى إقامة سوق الجمعة بالمنطقة.

ويأتى ذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بالحد من التجمعات وهو ما قد يساعد على انتشار العدوى بفيروس كورونا مطالبا بالاهتمام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التجمعات والزحام.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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