فيديو جراف.. إغلاق 7 طرق صحراوية.. وإليك نصائح المرور

توقعت هيئة الأرصاد الجوية طقسا سيئا يسود البلاد، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال وتغلق الإدارة العامة للمرور بعض الطرق الصحراوية.

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.





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وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

ولمزيد من التفاصيل حول نصائح مهمة للسائقين بعد إغلاق بعض الطرق الصحراوية بسبب سوء الرياح، شاهد الفيديوجراف التالى.