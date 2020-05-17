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اقتصاد

مستثمري أكتوبر: المصانع مازالت محتفظة بالعمالة.. وانخفاض الدخل تسبب في ركود الأسواق

الأحد 17/مايو/2020 - 12:57 ص
جمعية مستثمرى السادس
جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر
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علياء فوزى
قال محمد برعى ، عضو مجلس ادارة جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر ،إن التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا مازالت تلقى بظلالها على الصناعة و الانتاج .

وأضاف برعي، لـ"صدى البلد" أن هناك حالة من الركود اصابت الاسواق وتراجع هائل فى القوة الشرائية للمواطنين بسبب انخفاض الدخل و اقتصار الشراء على الاحتياجات الضرورية.

وأشار برعى ، الى أن فيروس كورونا دفع بعض المصانع الى التوقف التام خاصة الصناعات المرتبطة بالبناء مثل الاسمنت و الاخشاب و الحديد و صناعات أخرى تعمل بطاقات انتاجية قصوى لتلبية احتياجات السوق من غذاء و ادوية و مطهرات.

واوضح برعى ، أن المصانع العاملة بالمدنية مازالت تحافظ على العمالة و لم تقم بتسريح اى من موظفينها حتى الان حتى المصانع الشبه متوقفة تمنح العمالة نصف الاجر وفقا لقانون العمل.

وحول خطة التعايش التى اعلنتها الحكومة للقطاع الصناعى أكد برعى، أن المصانع منذ بداية الازمة اوائل مارس الماضى تتبع اجراءات وقائية و تطبق قواعد التباعد الاجتماعى حفاظا على الصحة العامة و تجنبا للاصابة.

وتابع: "حتى بدون فرض غرامات من قبل الحكومة نحن ملتزمين بشكل كامل بتطبيق خطة التعايش مع الفيروس المقرر تطبيقها بعد عيد الفطر حتى نتجاوز مرحلة انتشار الفيروس و نصل الى الانحصار و عودة الى الحياة الطبيعية سريعا".


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