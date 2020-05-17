الحكومة تقترض 46.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

تستهدف الحكومة خلال الأسبوع الجاري الاقتراض من البنوك لتمويل عجز الموازنة العامة بقيمة تبلغ 46.5 مليار جنيه.
قال تقرير صادر عن أدوات الدين العام بوزارة المالية، إنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري، علي الاقتراض عبر أدوات الدين العام من سندات و أذون الخزانة عبر 3 عطاءات دورية.
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أضاف التقرير إنه من المخطط طرح أذون خزانة من آجال " 91،273، 182،364" يوما بقيمة تبلغ 40 مليار جنيه، خلال يومي الأحد و الخميس من الأسبوع الجاري.
ذكر التقرير إنه من المستهدف ستبيع أجلي 91 و 273 يوما اعتبارا من اليوم الأحد بقيمة تبلغ 19 مليار جنيه، و أجلي 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 21 مليار جنيه.
وتخطط وزارة المالية خلال الإثنين المقبل لطرح سندات خزانة من استحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة تبلغ 6.5 مليار جنيه.