الحكومة تقترض 46.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

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أضاف التقرير إنه من المخطط طرح أذون خزانة من آجال " 91،273، 182،364" يوما بقيمة تبلغ 40 مليار جنيه، خلال يومي الأحد و الخميس من الأسبوع الجاري.





وتخطط وزارة المالية خلال الإثنين المقبل لطرح سندات خزانة من استحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة تبلغ 6.5 مليار جنيه.