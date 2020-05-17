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رياضة

مطالبا الجميع بالدعاء لوالدته.. أحمد الشرقاوي: خضعت لتحاليل منذ 4 أيام واكتشفت إصابتي بفيروس كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 01:55 ص
أحمد الشرقاوي لاعب
أحمد الشرقاوي لاعب جمهورية شبين
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حسام الحارتي
أكد أحمد الشرقاوي لاعب جمهورية شبين المصاب بفيروس كورونا، إنه يتواجد في المستشفى منذ 4 أيام وتم نقله إلى مستشفى العزل بالمنوفية اليوم، متابعا "أنا بخير وشقيقي الكبير بخير"، مطالبا الجميع بالدعاء لوالدته حتى تتمكن من التعافي من الفيروس اللعين.

وجه أحمد الشرقاوي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، الشكر لمجلس إدارة نادي جمهورية شبين الذين يتواصلون معه بشكل مستمر.

وأشار أحمد الشرقاوي إلي تلقيه عدوي فيروس كورونا من والدته التي عانت من الإصابة بسبب مخالطتها والتواجد معها في المستشفى.

وطالب أحمد الشرقاوي الجميع بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على أسرته .

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الحالية.
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