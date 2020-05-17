هشام حطب: رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال ظلم مصر.. فيديو

هاجم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قائلا "ظلم مصر".

وأضاف هشام حطب خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه تم إثبات فساد رئيس الاتحاد الدولي الأسبق لرفع الاثقال وتعمده استبعاد اللاعبين المصريين.

وتابع :" تم الطعن ضد قرارات رئيس الاتحاد الدولي الاسبق عقب إقالته والمطالبة برفع العقاب عن اللاعبين المصريين.





ومن جهة آخري أكد هشام حطب أن تأجيل أولمبياد طوكيو في صالح الدولة المصرية من أجل الاستعداد الجيد لخوض البطولات .





وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية.