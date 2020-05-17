كيفية التخلص من البنزين المختلط بالماء في السيارة







ويقدم موقع "صدى البلد "بعض العلامات التي تظهر اختلاط البنزين بالمياه وكيفية التخلص منها.







أما بالنسبة لكيفية التخلص من المشكلة عند التأكد من اختلاط البنزين بالمياه قم بإيقاف السيارة فورا ثم اسحب السيارة إلى أقرب ميكانيكي . من أهم العلامات التي تظهر اختلاط البنزين بالماء هي تقطع سير السيارة ،توقف تشغيل المحرك تمام ، انتشار الثقوب في الخزان الوقود نتيجة لتكون الصدأ بها، عدم انتظام دورة الاحتراق في المحرك .أما بالنسبة لكيفية التخلص من المشكلة عند التأكد من اختلاط البنزين بالمياه قم بإيقاف السيارة فورا ثم اسحب السيارة إلى أقرب ميكانيكي .



حاول فك خزان الوقود والتخلص من البنزين المخلوط ثم قم بتنظيفه ثم غيرفلتر البنزين ونظف أنابيب دورة البنزين باستخدام الهواء المضغوط



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أما للتخلص من الشوائب داخل خزان الوقود، يمكن ضخ بنزين 95 لتنظيف أكثر شمولية ولو كانت الإضافة تقتصر على 10 أو 15 لتر.





من أكثر المشاكل التي تواجه قائدي السيارات هي التزود بالبنزين المختلط بالماء، ويتم اكتشاف هذا الأمر بعد تسرب المياه إلى خزانات محطات الوقود، فهو يسبب الكثير من الأعطال مما يؤدي إلى توقف السيارة بالكامل.