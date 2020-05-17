AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الرى يبحث آليات الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات.. ويطمئن على جاهزية محطات الطلمبات

الأحد 17/مايو/2020 - 06:59 ص
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الري والسيد المهندس محمد محمد عبد العاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء .

ناقش الاجتماع بحث آليات الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات والاطمئنان على جاهزية محطات الطلمبات لتوفير كمية المياه المطلوبة واستعراض موقف ازالة التعديات.


ووجه الدكتور عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار وأكد سيادته على ضرورة إستمرار متابعة مناسيب البحيرات التي تستقبل مياه المصارف استعدادًا لموسم الأمطار ومتابعة مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين والمواطنين.

وأشار الدكتور عبد العاطي بضرورة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للإستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة المجارى المائية والتأكيد على الانتهاء من تطهيرات الترع والمصارف بشكل كلي لتكون جاهزة أثناء فترة أقصى الاحتياجات ، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضًا لجان على مستوى كل محافظة.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة التأكد من جاهزية المحطات وعمل الصيانة اللازمة لها وعرض تقرير نصف شهري يتضمن جاهزية المحطات وموقف المعطل منها وموقف الانتهاء من إجراء العمرات اللازمة لها وتوفير قطع الغيار.

وفى ضوء سعى الوزارة للتوسع فى تطبيق نظم الرى الحديثة والتحول من الرى بالغمر طبقًا لسياسة ترشيد المياة التى تتبعها الوزارة وجه الدكتور عبد العاطى بعرض موقف المناطق التجريبيه لادخال الري الحديث بالشراكة بين الوزاره والمزارعين، بكل المحافظات على ان تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفنى للمزارعين.

وإستمرارًا لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحه وحثيثة لمواجهة التعديات كافة، على المجارى المائية ومجرى نهر النيل تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها ويعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتاكيد علي استمرار ازالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين الي النيابه العسكريه .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الري: إعلان الطوارئ لمواجهة موجة الأمطار والسيول خلال الأيام القادمة

عبر الفيديو كونفرانس.. وزير الري يبحث مع قيادات الوزارة بالمحافظات الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات

وزير الري يتلقى تقريرا عن إنجازات قطاع شئون الرصد والاتصالات

الري: قطاع شئون الرصد استطاع دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة.. وتنفيذ 30 محطة رصد تعمل بالطاقة الشمسية لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول

وزير الري يوجه بحصر كامل للقطاعات لإعادة تأهيلها

عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. وزير الري يجتمع مع قيادات الوزارة بالمحافظات.. ويوجه بحصر كامل للقطاعات التابعة لإعادة تأهيلها وتوقيعها على الخرائط.. ويؤكد الاستعدادا والجاهزية لموسم أقصى الاحتياجات

ترشيحاتنا

أثناء إزالة الطلاء .. زوجان يعثران على كنز أثري في الحائط

الصحة تنفي تطبيق حظر تجول شامل في العيد

أقوى طريقة لـ علاج ارتفاع ضغط الدم

استقالة مدير مستشفى الزهراء الجامعي

يسرا بإطلالة لافتة من أحدث جلسة تصوير .. شاهد

بعد تراجعها .. شاومي المستفيد الأكبر من خسارة هواوي في الصين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الثوم والخل.. أفضل 5 خطوات لمواجهة كورونا.. فيديو

أثناء إزالة الطلاء .. زوجان يعثران على كنز أثري في الحائط

مخاطر جديدة .. فيروس كورونا يتسبب في نوبة قلبية لطفلة