وزير الرى يبحث آليات الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات.. ويطمئن على جاهزية محطات الطلمبات

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الري والسيد المهندس محمد محمد عبد العاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء .



ناقش الاجتماع بحث آليات الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات والاطمئنان على جاهزية محطات الطلمبات لتوفير كمية المياه المطلوبة واستعراض موقف ازالة التعديات.





ووجه الدكتور عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار وأكد سيادته على ضرورة إستمرار متابعة مناسيب البحيرات التي تستقبل مياه المصارف استعدادًا لموسم الأمطار ومتابعة مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين والمواطنين.



وأشار الدكتور عبد العاطي بضرورة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للإستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة المجارى المائية والتأكيد على الانتهاء من تطهيرات الترع والمصارف بشكل كلي لتكون جاهزة أثناء فترة أقصى الاحتياجات ، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضًا لجان على مستوى كل محافظة.



ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة التأكد من جاهزية المحطات وعمل الصيانة اللازمة لها وعرض تقرير نصف شهري يتضمن جاهزية المحطات وموقف المعطل منها وموقف الانتهاء من إجراء العمرات اللازمة لها وتوفير قطع الغيار.



وفى ضوء سعى الوزارة للتوسع فى تطبيق نظم الرى الحديثة والتحول من الرى بالغمر طبقًا لسياسة ترشيد المياة التى تتبعها الوزارة وجه الدكتور عبد العاطى بعرض موقف المناطق التجريبيه لادخال الري الحديث بالشراكة بين الوزاره والمزارعين، بكل المحافظات على ان تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفنى للمزارعين.



وإستمرارًا لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحه وحثيثة لمواجهة التعديات كافة، على المجارى المائية ومجرى نهر النيل تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها ويعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتاكيد علي استمرار ازالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين الي النيابه العسكريه .

