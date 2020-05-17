بعد الثوم والخل.. أفضل 5 خطوات لمواجهة كورونا.. فيديو

من المعروف جيدًا أن داء السكري من النوع 2 يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، السكتات الدماغية وتلف الكلى، وكلها مرتبطة بمرض كوفيد-19 الأكثر حدة.

يقول الطبيب «كاوسيك راي» أستاذ القلب في جامعة إمبريال كوليدج بلندن: "يعاني مرضى السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية نتيجة للأضرار التي تلحق بالأوعية الدموية بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، لذا فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم يثبط أيضا جهاز المناعة، وقدرة الجسم على مكافحة المرض".





أظهرت الدراسات أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤخروا أو يمنعوا مرض السكري من النوع 2 عن طريق فقدان الوزن وزيادة النشاط، وإذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2، فهناك بعض الأدلة على أن النظام الغذائي وحده يمكن أن يتحكم في الحالة، فقد وجدت دراسة رائدة نشرت العام الماضي أن المرضى الذين اتبعوا نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية على المدى القصير، وحافظوا فقدان الوزن، كانوا قادرين على التحكم والسيطرة على داء السكري.





2. تأكد من صحة قلبك



