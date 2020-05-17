بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تبرز جمال نبيلة عبيد

مؤشر البحث جوجل، وذلك مع عرض مسلسلها الرمضاني "سكر زيادة" وتفاعل الجمهور معه. تصدرت الفنانة نبيلة عبيد مسلسلها









وتتميز النجمة نبيلة عبيد بأنها من الفنانات التي تتألق بإطلالات شبابية تخطف الانظار، فهي تعتمد على الظهور بالملابس ذات الألوان الزاهية مع التصميمات الكاجوال الأنيقة.









كما أنها تفضل وضع المكياج الناعم الذي يناسب بشرتها لتظهر بشكل جمالي جذاب، مع الاهتمام بالألوان الداكنة في بعض الأحيان مثل الأحمر والفوشيا.









كما تتميز نبيلة عبيد خلال مشوارها الفني الطويل بالشعر الأحمر القصير، فهي لم تسعى إلى تغيير شكل شعرها، فهي عرفت به خلال رحلتها الفنية.









كما تفضل ارتداء المجوهرات الأنيقة والاكسسوارات اللافته التي تستكمل بها إطلالتها الجذابة.



