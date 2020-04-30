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فن

بإطلالة شبابية.. نبيلة عبيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:06 م
نبيله عبيد
نبيله عبيد
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محمد بدران
حرصت الفنانة نبيلة عبيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.


تألقت نبيلة عبيد فى الصور بإطلالة شبابية، حيث ارتدت فستان أسود أنيق مكشوف الصدر، وتركت شعرها الأحمر منسدلا على كتفيها.


ويُعرض حاليا للنجمة نبيلة عبيد مسلسل سكر زيادة المسلسل يعرض يوميًا الساعة 8:30 مساءً، ويُعاد 3:00 بعد منتصف الليل، و3:00 عصر اليوم التالى.


للمرّة الأولي وبعد سنوات طويلة جدًا من المُنافسة على شاشات السينما وتحقيق نجاحات كبيرة وتاريخ فني عريق، تنجح شبكة قنوات "MBC مصر" في الجمع بين النجمتان الكبيرتان نبيلة عبيد ونادية الجندي، في رمضان، من خلال المُسلسل الكوميدي الإجتماعي "سكر زيادة"


تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن بالسكن في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

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