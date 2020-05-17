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اقتصاد

بدء أعمال رصف الطرق لمشروع الإسكان الاجتماعي 1 بمنطقة الـ 290 فداناً بمدينة 15 مايو

الأحد 17/مايو/2020 - 10:15 ص
جهاز 15 مايو
جهاز 15 مايو
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آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، أنه تم البدء في أعمال رصف الطرق لمشروع "الإسكان الاجتماعي" (1) بمنطقة الـ ٢٩٠ فدانًا.

وأضاف همام: "يأتى ذلك تزامنا مع قرب انتهاء المرافق وأعمال الرصف بالمنطقة رقم (٢)".
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وأشار همام إلى أن جهاز مدينة 15 مايو لا يدخر جهدًا في إنجاز المشروعات المختلفة بالمدينة، كما أنه يهدف إلى إنجاز الخطة الموضوعة لسرعة الانتهاء من جميع أعمال المرافق بمناطق أراضى ووحدات "الإسكان الاجتماعي"، وتسليمها للفائزين بها في المواعيد المقررة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة ولا سيما مشروعات الإسكان والبنية التحتية.

وأكد همام على اتباع جميع الإجراءات الوقائية لحماية العاملين بتلك المشروعات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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