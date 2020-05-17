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أخبار العالم

ثور هائج يشيع الفوضى والذعر ويطارد السيارات بالرياض

الأحد 17/مايو/2020 - 10:16 ص
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله قدري
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لهروب ثور هائج من مسلخ العزيزية بالرياض.

وتسبب الثور في حالة من الهلع والفوضى بين سكان الحي، فيما سبب مشهد الهروب سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب مقطع الفيديو، انطلق الثور في الشارع مسببا حالة من الهلع بين المارة وقائدي المركبات، كما تسبب الثور في تلفيات ببعض المحلات، قبل أن يتمكن أحد العاملين من الإمساك به.

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واستطاع الثور المرور بين السيارات ومطاردتها، وكاد يفتك بأحد المارة، لولا إنقاذ العناية الإلهية للأخير.

ولم تعلق حتى الآن الجهات المعنية على مشهد هروب الثور بالعاصمة السعودية الرياض.

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