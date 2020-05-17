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محافظات

رش وتطهير وتعقيم المنشآت والشوارع والقرى بالبحيرة.. صور

الأحد 17/مايو/2020 - 01:27 م
رش وتعقيم قرى البحيرة
رش وتعقيم قرى البحيرة
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جمالات الدمنهورى
واصلت إدارات البيئة بالتنسيق مع الصحة والوحدات المحلية بمحافظة البحيرة أعمالها فى رش وتطهير وتعقيم المنشآت والشوارع والقرى بنطاق المحافظة في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وذلك بعد أن أعلنت مديرية الصحة عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم من المخالطين لحالات إيجابية، بمراكز "كفر الدوار وأبو حمص ودمنهور وشبراخيت وكوم حمادة والمحمودية وبدر".

أكد اللواء هشام آمنة "محافظ البحيرة" استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كل الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين واستغلال خلو الشوارع من المارة بامتثال المواطنين لقرار حظر التجول لتعقيم الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار، بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.

وفى إطار ذلك نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات مكثفة ومكبرة بالتنسيق مع إدارة البيئة بالمحافظة تضمنت رش وتعقيم وتطهير قرية لقانة وأمام المصالح الحكومية بلقانة وشوارع قرية الدفراوى وكذلك بعض المنازل  بشبراخيت بالإضافة إلى رش وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية بمركزي رشيد وإدكو وبقرية حمادة سرحان التابعة لقرية فيشا بمركز والمحمودية وتعقيم منازل الحالات المصابة بها.

وشهدت قرية صفط العنب وعلقام التابعة للوحدة المحلية لقرية البريجات بكوم حمادة حملة لرش وتطهير وتعقيم المنشآت والشوارع وبمنطقة المقابر بمدينة دمنهور وبعض المنازل بقرى البرنوجى والعوجا ودنشال وشارع مسجد الأتوبيس وسيدى عمر وعرابى وميدان المحطة وشبرا المعهد الدينى والشوارع الرئيسية والمنازل والمستشفى المركزي بالرحمانية.

رش وتطهير وتعقيم المنشآت والشوارع والقرى بالبحيرة.. صور
رش وتطهير وتعقيم المنشآت والشوارع والقرى بالبحيرة.. صور
رش وتطهير وتعقيم المنشآت والشوارع والقرى بالبحيرة.. صور
رش وتطهير وتعقيم المنشآت والشوارع والقرى بالبحيرة.. صور
رش وتطهير وتعقيم المنشآت والشوارع والقرى بالبحيرة.. صور
رش وتطهير وتعقيم المنشآت والشوارع والقرى بالبحيرة.. صور
رش وتطهير وتعقيم المنشآت والشوارع والقرى بالبحيرة.. صور
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